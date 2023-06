Cds presenta Danso: "Moderno, ha fisico e agilità per scappare o per l'anticipo"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport presenta Kevin Danso, centrale del Lens primo obiettivo per sostituire Kim

L'edizione odierna del Corriere dello Sport presenta Kevin Danso, centrale del Lens primo obiettivo per sostituire Kim: "Non si direbbe, di lui, quello che in giro raccontano, ovvero che Danso (i cui idoli sono van Dijk e Rudiger) sia un difensore estremamente moderno, fisico (è alto 190 centimetri) ma agile, rapido, veloce, in grado di scalare o accorciare, sempre pronto all'anticipo, un centrale di movimento che segue gli avversari ovunque senza mai perdere la bussola. Da due anni, in Francia, misurandosi coi vari Mbappé, Messi e Neymar, è uno dei migliori nel suo ruolo".