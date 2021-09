CdS - Prima di Anguissa il Napoli aveva sognato e opzionato altri due centrocampisti

Il Napoli, alla fine, per il centrocampo, ha scelto Anguissa, anche se erano stati tanti i profili monitorati. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il Napoli ha girato in lungo e in largo per scorgere il centrocampista ideale da consegnare al centrocampo di Spalletti: ha opzionato moralmente Basic, ha sognato Koopmeiners, ha ondeggiato tra un identikit e un altro e però si è tenuto costantemente in contatto con Anguissa, spostato dai radar del mercato però centrale per avviare la fusione fredda. E in tre giorni, anche meno, André Zambo Anguissa s’è impadronito del copione".