CdS - Pronto biennale per Navas se arriverà da svincolato: tutte le cifre

La strategia adottata dal Napoli per arrivare a Keylor Navas è quella dell'attesa

La strategia adottata dal Napoli per arrivare a Keylor Navas è quella dell'attesa. Dopo aver ricevuto l'ok del portiere, dopo aver pensato a un biennale da tre milioni a stagione (tassazione agevolata grazie al Decreto Crescita), De Laurentiis s'è messo comodo, aspetta sviluppi, verrà presto informato dall'entourage del portiere sull'esito del confronto Psg-Navas. Senza accordo, il portiere si allontanerebbe, a meno che non si arrivi a un'intesa per il prestito secco di dodici mesi coi francesi che dovranno pagare il 75% dello stipendio da 9 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.