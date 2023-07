Cds - PSG, niente Osimhen? Se Mbappé va al Real, sono altri due gli obiettivi

Il futuro di Kylian Mbappé, si legge sul Corriere dello Sport, condizionerà anche il mercato della Juventus per quel che riguarda l'attacco.

Il futuro di Kylian Mbappé, si legge sul Corriere dello Sport, condizionerà anche il mercato della Juventus per quel che riguarda l'attacco. Un giro di attaccanti di primo livello che potrebbe innescarsi proprio con la partenza dell'asso francese, ma che ancora non è entrato nella fase calda.

Mbappé subito al Real?

Il PSG è stato chiaro: Mbappé può partire subito, ma solo di fronte a proposte da 230-250 milioni di euro, quelli necessari per definire un nuovo record di spesa (appartenente ora a Neymar, 222 milioni). Il Real Madrid ci pensa e valuta il da farsi e nel caso in cui dovesse affondare il colpo ecco che il PSG dovrebbe trovare un nuovo attaccante di riferimento.

Vlahovic e Hojlund. Poi Lukaku per la Juve

Con Harry Kane che oramai sembra destinato al Bayern Monaco, i parigini potrebbero puntare forte su Dusan Vlahovic, giocatore che la Juventus potrebbe cedere di fronte ad offerte allettanti. Oppure su Rasmus Hojlund, anche se il Manchester United appare leggermente avanti da questo punto di vista. Se il prescelto dei parigini dopo il domino dovesse essere Vlahovic, a quel punto la Juventus andrebbe decisa su Romelu Lukaku, per cui il Chelsea continua a chiedere una cifra di 40 milioni di euro non trattabili.