Cds - Quale futuro per Meret? Il Napoli non cambia idea per la prossima stagione

Il Corriere dello Sport racconta dell'infortunio e dei tempi di recupero di Alex Meret, ma anche del futuro del portiere italiano. La stagione è stata davvero avara di soddisfazioni: 4 presenze in campionato (da titolare); una in Coppa Italia entrando dalla panchina e il ruolo di portiere d'Europa League, dove ha collezionato 7 presenze. Totale: 12 gettoni e 1.064 minuti: "Davvero poco per uno che aspira a recitare da protagonista, tant'è che prima di inaugurare il discorso per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 ha chiesto garanzie per il futuro. Il progetto del Napoli, però, non cambia: l'idea resta quella di non prolungare con Ospina, in scadenza a giugno, e di rilanciarlo sin dalla prossima annata. Da titolare".