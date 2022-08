CdS - Ramadani in campo per Kepa: contatti col noto agente per chiudere il portiere

Kepa si avvicina, non è ancora chiusa, ma si lavora per arrivare alla definizione dell'affare

Kepa si avvicina, non è ancora chiusa, ma si lavora per arrivare alla definizione dell'affare. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Ieri c’è stato un ulteriore contatto con il Chelsea, tramite Ramadani, per Kepa visto che si stanno discutendo i bonus che i Blues hanno chiesto per condiscendere la richiesta del Napoli di un prestito secco con gran parte dell’ingaggio a carico del club londinese".