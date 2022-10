Cds ricorda: "Kvara fu ad un passo dalla Juve, il motivo per cui saltò"

Kvara è stato ad un passo dalla Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, due anni fa i bianconeri sono stati a un passo dall’ingaggiare Kvara

Kvara è stato ad un passo dalla Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, due anni fa i bianconeri sono stati a un passo dall’ingaggiare Kvara. Gli osservatori della Juve, al pari di quelli di altre big internazionali, compreso lo stesso Napoli, che lo seguiva dai tempi della gestione Ancelotti, come rivelato dallo stesso tecnico emiliano, avevano notato per tempo le qualità dell’allora giovanissimo attaccante esterno della Dinamo Tbilisi, ma l’affare saltò a causa della partenza di Fabio Paratici, all’epoca direttore sportivo della Juventus, che lasciò il club torinese nel maggio 2021, per trasferirsi al Tottenham dopo pochi mesi.