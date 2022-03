CdS ricorda: "Nel 2017 Berardi fu ad un passo, al Sassuolo Zapata e Strinic"

Domenico Berardi resta in orbita, è uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli, l'esterno del Napoli poteva arrivare già in passato

Domenico Berardi resta in orbita, è uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli, l'esterno del Napoli poteva arrivare già in passato, ne parla il Corriere dello Sport che ricorda: "Domenico Berardi nell’elenco dei desideri c’è stato già in passato e la trattativa, nel 2017, pareva persino scontornata: al Sassuolo sarebbero andati Zapata e Strinic, magari un po’ di soldi, quando all’improvviso, per gli oscuri misteri che dominano il mercato, non se ne fece più nulla. Ma Berardi che ha quel sinistro vellutato è una possibilità che Giuntoli terrebbe volentieri per Spalletti, se ci fossero le condizioni".