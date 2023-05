Cds - Riflessioni sulla porta: Meret in scadenza, spunta un sostituto italiano

Il mercato del Napoli sta già entrando nel vivo. Riflessioni sul fronte portieri: con Meret in scadenza 2024 e Gollini in prestito si riflette su un sostituto

Il mercato del Napoli sta già entrando nel vivo. Sono tanti i ruoli in cui poter intervenire da qui alla prossima estate. Riflessioni sul fronte portieri: con Meret in scadenza 2024 e Gollini in prestito (con diritto di riscatto a 8 milioni ancora dalla Dea), si riflette seriamente su Guglielmo Vicario dell’Empoli (26 anni).