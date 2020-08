CdS - Roma su Milik, il Napoli continua a chiedere Veretout: la risposta dei giallorossi

L'ultima idea della Roma è quella di offrire al Napoli, per Milik, Under più Alessio Riccardi, talento classe 2001, cresciuto nel vivaio giallorosso. Il centrocampista ha altre proposte ma sarebbe onorato di vestire la maglia del Napoli. Il club azzurro, scrive il Corriere dello Sport, preferirebbe avere Veretout, centrocampista ritenuto ideale sostituto di Allan, ma la Roma rifiuta: al momento non vuole inserire il francese nella trattativa.