CdS - Roma su Ndombele, ma aumenta concorrenza: c'è anche il Napoli

Non solo Boubacar Kamara dell'OM. Secondo il Corriere dello Sport la Roma resta attenta alla situazione di Tanguy Ndombele, centrocampista francese in uscita dal Tottenham. Il giocatore ha mantenuto un rapporto con Mourinho e può lasciare gli Spurs anche in prestito, ma l'ostacolo è rappresentato dall'altissimo ingaggio percepito in Inghilterra, al netto circa 10 milioni di euro. Oltre che dai giallorossi, la situazione del giocatore è seguita anche dal Napoli e da Barcellona, Atletico Madrid e Siviglia.