Cds - Rrahmani in bilico: contratto scade tra un anno, ma non c'è accordo per rinnovo

Amir Rrahmani ha il contratto in scadenza nel 2024 ma non c'è accordo per il rinnovo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Amir Rrahmani ha il contratto in scadenza nel 2024 ma non c'è accordo per il rinnovo. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ancora in ballo la trattativa con il centrale ex Verona che tanto bene sta facendo quest'anno: l'intenzione reciproca è di continuare insieme, altroché, ma il dialogo datato non ha mai prodotto un accordo.