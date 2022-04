Cds, Salvione: "Olivera e Kvaratskhelia? Operazioni ben delineate, mancano solo le firme"

"Kvaratskhelia e Olivera sono operazioni di mercato chiuse per il Napoli? “Mi sembrano operazioni ben delineate".

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’: "Kvaratskhelia e Olivera sono operazioni di mercato chiuse per il Napoli? Mi sembrano operazioni ben delineate, mancano solo le firme poi, si sa, nel mercato bisogna stare cauti e, finchè non arriva il ‘tweet presidenziale’, niente è certo”.