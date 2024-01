Cds - Samardzic ad un passo: ingaggio simile a quello rifiutato dall'Inter, le cifre

Manca poco per l'arrivo di Lazar Samardzic al Napoli. De Laurentiis, che si trova in Spagna, tratta in prima persona coi Pozzo, dunque con l'Udinese

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Manca poco per l'arrivo di Lazar Samardzic al Napoli. De Laurentiis, che si trova in Spagna, tratta in prima persona coi Pozzo, dunque con l'Udinese. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela le cifre relative allo stipendio: "A Samardzic è arrivata l’offerta, simile a quella dell’Inter rifiutata proprio all’ultimo momento dal papà del calciatore, al quale la vicenda dei diritti d’immagine è stata spiegata nel dettaglio in Friuli: il fine dicitore, che viaggia adesso sui 500mila euro, vedrà più che raddoppiato il proprio ingaggio e il suo quinquennale, partendo da 1 milione e quattrocentomila euro, si svilupperà sino ad 1 milione e ottocentomila".