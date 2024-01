Cds - Samardzic-Napoli, svelato il motivo per cui non è ancora fatta

L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega perché l'affare Samardzic non è stato ancora concluso

L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega perché l'affare Samardzic non è stato ancora concluso: "L’Udinese ha messo la firma in calce alla prima valutazione di Lazar Samardzic, la raffinata mezzala serba di 21 anni che dovrà colmare il vuoto di Elmas e in prospettiva di Zielinski, e sono 27 i milioni richiesti.

Però trattabili, un bel po’: la distanza con il club si può limare e si limerà, si può chiudere a 20 milioni più bonus o giù di lì, ma ci sono discussioni in corso e cose da sistemare con l’entourage del giocatore, con suo padre Mladen, l’uomo che ad agosto strappò copertine (e accordi) al tramonto dell’affare già fatto con l’Inter, con tanto di visite mediche superate da Lazar".