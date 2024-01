Cds - Samardzic non è una priorità, ma lo diventerà a giugno: il motivo

Lazar Samardzic non è una priorità del Napoli, lo diventerà a giugno

TuttoNapoli.net

Lazar Samardzic non è una priorità del Napoli, lo diventerà a giugno quando Zielinski saluterà per andarsene, suo malgrado: sarebbe rimasto, certo che sì, ma il rinnovo è rimasto congelato in dinamiche che restano sempre un po’ misteriose.

E comunque, tra sei mesi al Napoli servirà un trequartista che sappia essere anche mezzala, un uomo dai piedi di seta come li ha Samardzic, che al Maradona ha segnato un gol stratosferico, proprio per presentarsi in tutto il suo splendore: Aurelio De Laurentiis ha scelto, e dunque ha deciso, ma bisogna limare il prezzo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.