Cds - Samardzic obiettivo concreto: prima richiesta alta dei Pozzo, la reazione di ADL

Per il centrocampo del Napoli, come scrive il Corriere dello Sport, c'è l'ipotesi Samardzic, perfettamente in linea con la filosofia societaria: l'età (21), il talento, la personalità lo fanno rientrare nella lista di gradimento, nonostante la prima richiesta di trenta milioni di euro dell'Udinese abbia prodotto reazioni ancora controllabili ma comunque evidenti. Ma i rapporti con la famiglia Pozzo sono tornati idilliaci, dopo le ombre del caso-Zuniga. Si può chiacchierare.