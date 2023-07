Cds - Samardzic pista fredda se rinnova Zielinski: spunta un altro nome

TuttoNapoli.net

A centrocampo, qualora si arrivasse all'intesa definitiva per il rinnovo di Zielinski (in caso di conferma si raffredderebbe l'affare Samardzic con l'Udinese), servirebbe un solo innesto per rimpiazzare Ndombele. L'identikit di Garcia è stato chiaro, serve un mediano fisico ma anche di qualità, ma tra le opportunità del mercato, pur avendo altre caratteristiche, resta in lista l'argentino Lo Celso, ma ad una condizione, prestito secco, formula che il Tottenham continua a respingere. Lo scrive il Corriere dello Sport.