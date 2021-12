CdS - Sanchez per sostituire Manolas, ma c'è anche un altro nome per gennaio

Piace Bremer del Torino per sostituire Manolas, ma il brasiliano non si muove a gennaio. Per l'immediato, per colmare il vuoto lasciato da Manolas, due nomi

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Mascolo/PhotoViews Piace Bremer del Torino per sostituire Manolas, ma il brasiliano non si muove a gennaio. Per l'immediato, per colmare il vuoto lasciato da Manolas, piace Uduokhai, anni 24, centrale tedesco dell'Augusta. Piace anche Davinson Sánchez del Tottenham. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.