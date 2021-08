Cds - Sarri sogna ancora Politano: valutazione altissima di ADL e affare difficile

La Lazio di Sarri sogna Matteo Politano dal Napoli. Trattativa, però, molto complicata, vicina all'impossibile per motivi economici. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Politano sembra fuori portata e servirebbero più di 20 milioni per strapparlo al Napoli. Di sicuro non sarebbe complicato inserirlo. A forza di prendere stranieri (spesso improponibili) la Lazio è rimasta con tre italiani: Acerbi, Lazzari e Immobile più Cataldi e Strakosha (vivaio)".