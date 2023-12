CdS - Scambio Zanoli-Mazzocchi? C’è stato un contatto tra Napoli e Salernitana

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Mazzocchi-Zanoli, scambio fattibile? Non lo so, ma il contatto c’è stato. L’operazione dipenderà dalla volontà dei giocatori e dagli obiettivi delle società, ma al momento risulta questo dialogo tra le parti. Io sarei curioso di vedere Zanoli, che però giustamente non trova spazio avendo davanti un mostro sacro come Di Lorenzo”.