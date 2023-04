Cds - Se parte Kim? Giuntoli continua a seguire un giovane talento dell'Atalanta

Non solo il sostituto di Osimhen, il Corriere dello Sport quest'oggi fa un nome anche per l'eventuale sostituzione di Kim che ha una clausola rescissoria

Non solo il sostituto di Osimhen, il Corriere dello Sport quest'oggi fa un nome anche per l'eventuale sostituzione di Kim che ha una clausola rescissoria che può attirare i club inglesi. Il quotidiano fa il nome di Scalvini (19) dell'Atalanta, che "però costa già tanto. Ma l’estate è ancora lontana e De Laurentiis non ha ancora organizzato la cena per riuscire a capire cosa ci sia scritto tra le stelle: nessuno è ancora in grado di interpretare il futuro del calciomercato, dove vale tutto e pure niente".