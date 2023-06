CdS - Se parte Osimhen tutto su Dia: ADL ne ha già parlato con la Salernitana, la situazione

Tra le squadre maggiormente interessate ci sarebbe proprio il Napoli, che ha già fatto un sondaggio qualche tempo fa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo i 16 gol nell'ultimo campionato, Boulaye Dia fa gola un po' a tutti, in Serie A ma pure in Premier League. E tra le squadre maggiormente interessate ci sarebbe proprio il Napoli, che ha già fatto un sondaggio qualche tempo fa. A sostenerlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Se dovesse andare via Osimhen, beh, al Napoli non dispiacerebbe Dia. Altroché. E in effetti ne ha già parlato con la Salernitana prima dell’incontro segreto – ormai non più – tra De Laurentiis e Paulo Sousa. Sarà riscattato entro il 30 giugno per 12 milioni (più commissioni, con percentuale sulla rivendita per gli spagnoli) ed è in molte liste. Ma fino al 15 luglio costerà i 25 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel suo contratto e innescata dal quindicesimo gol in campionato”-