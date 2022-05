CdS - Se va via Ospina, Meret avrà un secondo meno ingombrante: idee Sirigu e Sportiello

Se David Ospina rinnoverà il suo contratto, Alex Meret andrà via e il Napoli potrebbe prendere Marco Carnesecchi come secondo

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se David Ospina rinnoverà il suo contratto, Alex Meret andrà via e il Napoli potrebbe prendere Marco Carnesecchi come secondo. Al contrario, se il colombiano non prolungherà l'accordo ormai in scadenza e andrà via, l'ex Udinese diventerà il primo indiscusso e il club azzurro gli metterà vicino un secondo meno ingombrante.

A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Se Ospina saluterà, Meret sarà libero di dimostrare senza ombre dove possa arrivare quella sua esuberanza tecnica che si percepisce, e alle sue spalle ci finirebbe una figura rassicurante, capace di stargli al fianco eppure vagamente defilato, un Sirigu (35) o uno Sportiello (30)".