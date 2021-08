CdS - Senesi se parte Manolas: il Feyenoord chiede troppo, Rugani è l'alternativa

Se dovesse partire Kostas Manolas in questi ultimi giorni di mercato, il Napoli si ritroverebbe un difensore in meno e dovrebbe per forza attingere dal mercato per sostituirlo. Con chi? Probabilmente con uno tra Marcos Senesi del Feyenoord e Daniele Rugani della Juventus. Lo ipotizza oggi in edicola il Corriere dello Sport:

"Giuntoli ha un taccuino segreto dal quale l’unico nome uscito è quello di Marcos Senesi (24) del Feyenoord, argentino allevato in Olanda, una valutazione ritenuta esagerata (venti milioni di euro) ma che andrebbe sgrossata, semmai provando a strappare un prestito oneroso con riscatto da fissare. Però all’elenco si può aggiungere adesso pure Daniele Rugani (27 anni) che alla Juventus non ha mai avuto troppo spazio e che può diventare una tentazione. Anche se il suo ingaggio è alto per il budget del Napoli".