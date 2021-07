CdS - Sfuma Basic: ha già dato la parola a Sarri e andrà alla Lazio

Il Napoli aveva individuato in Toma Basic il centrocampista ideale per rinforzare il reparto. Ma il croato, salvo sorprese, andrà alla Lazio, avendo già dato parola a Sarri. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Bordeaux, appena retrocesso per motivi economici, conta di cederlo entro fine luglio, ma chiede un rilancio alla Lazio rispetto ai 6,5 milioni di euro offerti ai francesi.