CdS - Si riapre la pista Broja: è il preferito di ADL per il dopo Petagna. O arriva lui o Simeone

Il Napoli ha ricominciato a guardare in Inghilterra, dove gioca Armando Broja, centravanti classe 2001 in forza al Chelsea. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui Giovanni Simeone resta il primo nome quando (e se) sarà definito il passaggio di Andrea Petagna al Monza, ma Aurelio De Laurentiis stima fortemente l'albanese, su consiglio del suo c.t. in nazionale Edy Reja. Se Petagna andrà al Monza "allora il Napoli dovrà decidere se affondare per Simeone junior oppure se riaprire la pista-Broja", si legge sul quotidiano.