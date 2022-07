CdS - Simeone scalpita ma è bloccato: senza Petagna-Monza non può arrivare

Giovanni Simeone attende a Verona e scalpita, ma in questo caso non è una questione fiscale a rallentare il suo acquisto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone attende a Verona e scalpita, ma in questo caso non è una questione fiscale a rallentare il suo acquisto: se il Monza non accetterà le condizioni del Napoli, e dunque un prestito da 5 milioni con obbligo di riscatto da 10 milioni slegato dalla salvezza, Petagna non potrà partire e liberare la casella per il Cholito. Lo scrive il Corriere dello Sport.