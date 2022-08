Cds - Simeone separato in casa col Verona: attende solo l'addio di Petagna

Andrea Petagna rientra tra coloro che sono sospesi, sa che il Monza gli cambierebbe economicamente l’esistenza ma pure che mancano pezzettini

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Petagna rientra tra coloro che sono sospesi, sa che il Monza gli cambierebbe economicamente l’esistenza ma pure che mancano pezzettini per completare il mosaico, scrive il Corriere dello Sport ribadendo che la sua disponibilità al trasferimento è totale ma "Berlusconi è «distratto» da questioni di diversa portata e il sì per concludere la cessione - prestito con obbligo di riscatto - si perde nel vociare della campagna elettorale. Il voto di fiducia Simeone (27) se lo è preso un bel po’ di settimane fa, quando ha chiacchierato con Giuntoli ed ha capito che il Napoli stava facendo sul serio, che tutte quelle telefonate non erano di circostanza e che il corteggiamento si fondava su criteri tecnici: il Verona, chiaramente, ha evitato di farlo giocare in Coppa Italia, ma al Napoli ci arriva solo e soltanto se partirà Petagna".