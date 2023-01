Cds - Sirigu, forte tentazione Cagliari: ADL non potrebbe negargli il ritorno a casa

Tiene ancora banco il futuro di Salvatore Sirigu

"Il Cagliari ha offerto al portiere chanches suggestive, emotivamente possenti, e per un sardo ritrovarsi le chiavi di una squadra che sull’isola è amata ovunque è una richiamo dell’anima", scrive il Corriere dello Sport raccontando che se Sirigu dovesse chiedere al Napoli l’autorizzazione ad andare, sarebbe difficile per Adl negare ad un professionista del genere un’emozione del genere: "però, a quel punto, Contini non basterebbe e Giuntoli dovrebbe andare a cercare una figura che arricchisca l’organico".