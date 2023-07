Cds - Sono rimasti in due: ecco gli eredi di Kim, il Napoli sta per scegliere

Il Napoli sa quel che vuole, ha radiografato l’universo difensivo del calcio, poi ha ristretto il campo

Il Napoli sa quel che vuole, ha radiografato l’universo difensivo del calcio, poi ha ristretto il campo e se ne è rimasto in questo ballottaggio tra due colossi che distano appena sei centimetri - la differenza tra l’1,93 di Kilman e l’1,87 di Le Normand - e una manciata di milioni, che pure a certi livelli contano, eccome. I 35 milioni che il Napoli ha offerto al Wolverhampton rappresentano un’enormità anche in quest’epoca in cui gli arabi hanno alterato le quotazioni, ma vengono ritenuti insufficienti da un club ricco come può esserlo chiunque frequenti la Premier. Lo scrive il Corriere dello Sport.