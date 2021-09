CdS - Spalletti ha blindato con tutte le sue forze Ounas: ci crede tantissimo

Luciano Spalletti ha voluto fortemente Adam Ounas in rosa. Un'arma in più a partita in corso, l'algerino è stato tra i migliori del pre-campionato. E il feeling con l'allenatore di Certaldo c'è, come evidenzia il Corriere dello Sport: "Talento discontinuo ma potenzialmente micidiale, un girovago del prestito che Spalletti ha blindato con tutte le sue forze: ci crede tanto, anzi tantissimo, e così se le cose andranno come lui spera può darsi che il Napoli dopo quattro anni potrà godere di un investimento mai esploso. Si vedrà. Con un presupposto di base che fa giurisprudenza: il signor Luciano è un tenace. E finora lo ha dimostrato sul campo.