CdS spiega: "Bakayoko è tornato al Chelsea, non c'erano condizioni per il riscatto"

"Bakayoko è un giocatore del Chelsea, per ritrovarselo a Castel Volturno servirebbero condizioni allo stato attuale insospettabili". E' quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola nel suo punto mercato. In sintesi, il centrocampista ex Milan tornerà alla base e non ci sono mai state realmente possibilità di un suo riscatto perché costa troppo e perché il suo sponsor, Gattuso, è andato alla Fiorentina.