Cds - Spunta Konaté del Liverpool! Altre due alternative per sostituire Kim, i nomi

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Ibrahima Konaté, francese del Liverpool, ha un’età perfettamente aderente alla filosofia del Napoli, e pure lui come erede di Kim - scrive il Corriere dello Sport - ha una quotazione rilevante (38 milioni di euro), come chiunque passi da Anfield. In Inghilterra c’è pure altro, per esempio Max Kilman, origini ucraine ma radici in Gran Bretagna, un gigante che nel Wolverhampton si è fatto un nome, un sinistro naturale dentro un metro e novantaquattro centimetri di sicurezze alla (non) modica cifra di trenta milioni di pounds. Al Leeds, invece, gioca un altro Robin, Koch, tedesco di 26 anni