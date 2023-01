CdS - Sta a Demme decidere se restare o partire: il Napoli non spinge per la cessione

E' tutto nelle mani di Diego Demme. Starà a lui decidere se restare o andare via, stando a quanto scritto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' tutto nelle mani di Diego Demme. Starà a lui decidere se restare o andare via, stando a quanto scritto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il tedesco è chiuso da Lobotka, piace all’Adana Demirspor di Montella e a diversi club tedeschi. Sarà lui a decidere cosa farsene del proprio futuro, per il Napoli è una risorsa preziosa e per questo non spingerà per la cessione".