Cds - Strappo profondo, ma ADL insiste con Spalletti: pronto biennale

Lo strappo tra Spalletti e il Napoli è profondo, il rapporto logoro, ma De Laurentiis - come scrive il Corriere dello Sport - sta provando a ricucire e a rigenerare: nella sua idea c’è la possibilità di rinnovare fino al 2025 e di progettare il futuro subito, al volo, a caccia della Champions. Ma in questo momento Spalletti è lontano, troppo lontano, e non per una questione di soldi, di contratti, d’ingaggi, di offerte faraoniche o di altre sfide. Nulla di tutto questo.