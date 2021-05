CdS su Allegri: "E' nel mirino di ADL, deve decidere tra Napoli e Juve ma sogna il Real"

Massimiliano Allegri è la grande suggestione di De Laurentiis per la panchina del Napoli. L'allenatore toscano è fermo da due anni e non vede l'ora di tornare in pista. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'ex tecnico della Juve è uno dei principali obiettivi del patron azzurro, ma c'è tanta concorrenza. Pensano ad Allegri, infatti, anche la stessa Juventus, con Pirlo che saluterà a fine anno, e il Real Madrid qualora andasse via Zidane. I Blancos per lui rappresenterebbero un sogno. Il Napoli farà un tentativo. Deciderà Max.