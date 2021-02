CdS su Gaetano: "Il Napoli sta pensando di riportarlo a casa il prossimo anno"

Gianluca Gaetano, talento classe 2000 della Cremonese ma di proprietà del club azzurro, è tornato al gol domenica. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del suo futuro: "Gaetano, 7 gol in 33 presenze da quando è alla Cremonese, completerà la stagione in biancorosso e in estate tornerà alla base. Il Napoli, dopo il ritiro, potrebbe decidere di tenerlo".