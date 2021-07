CdS su Insigne: "Non vuole rinunciare ai 5 milioni di stipendio"

Focus sul rinnovo di Lorenzo Insigne sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "I cinque milioni per un pluriennale che valgano l’eternità e una maglietta da portare addosso come seconda pelle, restano per Insigne l’anello di congiunzione tra ciò ch’è stato e ciò che diventerà il suo finale di carriera; mentre il Napoli, ora in conflitto con una situazione di bilancio che il Covid ha impietosamente spalancato, prova il tiraggiro a ribasso, una parabola che funga da calmiere economico-finanziario".