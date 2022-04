CdS su Kvaratskhelia: "Il Napoli ha lavorato nell'ombra, i dettagli del contratto

Khvicha Kvaratskhelia è ad un passo, sarà lui uno dei primi rinforzi per l'attacco azzurro. Ne parla nei dettagli l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Khvicha Kvaratskhelia è ad un passo, sarà lui uno dei primi rinforzi per l'attacco azzurro. Ne parla nei dettagli l'edizione odierna del Corriere dello Sport facendo riferimento anche ad una prima parte di visite mediche già sostenute: "Il Napoli ha lavorato nell'ombra, ha incontrato il suo entourage e l'intermediario italiano un bel po' di volte e poi ha chiuso: la definizione dell'accordo - un quinquennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione - e a seguire una prima sessione di visite mediche in una località segreta. Per il resto sarà tutta burocrazia: dopo la rescissione Lado Dvalishvili, il ds della Dinamo Batumi, ha spiegato che Kvaratskhelia ha firmato un biennale da free agent. E poi ha aggiunto che in estate non tornerà a Kazan".