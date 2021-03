CdS su Zaccagni: "Non è stato ancora opzionato, spunta un altro centrocampista"

Sono ancora tante le operazioni di mercato che il Napoli sta valutando in vista della prossima estate. L'idea è quella di una rivoluzione, tentazione concreta anche in base al piazzamento in classifica. Zaccagni del Verona, scrive il Corriere dello Sport, non può essere ancora considerato opzionato, ma è un calciatore che piace al pari di Koopmeiners dell'AZ Alkmaar. Un altro profilo di grande valore che la società sta valutando in vista della prossima stagione.