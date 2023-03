Cds svela i nomi del dopo-Kim: "Da Schuurs a Demiral, quante idee per Giuntoli"

Quale sarà la scelta del Napoli qualora dovesse partire Kim Min-Jae? Ci sono diversi profilo monitorati

TuttoNapoli.net

Quale sarà la scelta del Napoli qualora dovesse partire Kim Min-Jae? Ci sono diversi profilo monitorati come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il preferito è sempre stato Djaló del Lille, ma a inizio mese ha rimediato la rottura del crociato anteriore destro e la storia s'è complicata. In Italia sono osservati Becao (Udinese), Schuurs (Torino) e Demiral (Atalanta), ma la lista del post-Koulibaly comprendeva anche Diallo (Psg, in prestito al Lipsia) e Lacroix (Wolfsburg)".