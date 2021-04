Cds - Tanti club su Fonseca: resta tra i preferiti di ADL insieme ad altri due big

Ad un passo dalle semifinali d'Europa League, Paulo Fonseca dovrebbe comunque lasciare Roma a fine stagione. Il suo futuro sembra segnato, forse anche per sua scelta per quel disagio che aveva già manifestato negli ultimi tempi, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che ha comunque tante offerte, dall'Italia e dall'estero, ma potrebbe andar via prendendosi una rivincita a dispetto del casting di allenatori che porta avanti il club. Il portoghese è nella lista di ADL, insieme a Spalletti e Allegri ma in caso di Champions, mentre la tentazione è di virare su un giovane - Italiano, Juric o Dionisi - se il quarto posto dovesse sfuggirgli.