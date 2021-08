CdS - Tensioni Napoli-Raiola per Manolas, trattativa fredda con l'Olympiacos: i dettagli

Kostas Manolas resta a Napoli? Molto probabilmente sì. Il clima è diventato piuttosto freddino, negli ultimi giorni, tant'è che sono state registrate sia tensioni tra il Napoli, il giocatore e Mino Raiola, il suo manager. L'Olympiacos resta sullo sfondo ma a questo punto, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, è difficile che la trattativa possa andare in porto.