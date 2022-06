Cds - Tottenham su Bastoni: l'Inter pensa ad un ex obiettivo del Napoli

L'Inter non concederà sconti, ma nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta all'altezza della richiesta non si opporrebbe alla cessione.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Settanta milioni di euro. E' questa, scrive il Corriere dello Sport, la cifra che chiede l'Inter per cedere il suo difensore Alessandro Bastoni: classe '99, il centrale della Nazionale è obiettivo del Tottenham di Antonio Conte che ha chiesto alla sua dirigenza rinforzi all'altezza del ritorno in Champions League degli spurs.

L'Inter non concederà sconti, ma nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta all'altezza della richiesta non si opporrebbe alla cessione e potrebbe puntare forte su Marcos Senesi, difensore del Feyenoord che piace e non poco anche alla Roma ed è stato a lungo un obiettivo del Napoli.