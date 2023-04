Cds - Tuchel vuole Osimhen al Bayern: la risposta del nigeriano

L’uomo del giorno, di tutti i giorni, resta Osimhen, un titolo in prima sempre e ovunque e in Germania, in questi giorni, echi di Bayern

L’uomo del giorno, di tutti i giorni, resta Osimhen, un titolo in prima sempre e ovunque e in Germania, in questi giorni, echi di Bayern, di Tuchel, di un affare da (oltre) cento milioni di euro che viene sussurrato - si fa per dire - in una Bundesliga che già conosce, c’è stato dentro per un bel po’, ma che resta distante. Perché adesso non c’è mercato che tenga, né trattative da allacciare, né distrazioni nelle quali perdersi. Lo scrive il Corriere dello Sport.