Cds - Tutto su Kilman per la difesa: pronto rilancio per chiudere col Wolverhampton

Continua la caccia all'erede di Kim in casa Napoli. Come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, c'è un solo uomo al comando: si tratta di Maximilian Kilman. È lui il grande obiettivo per la difesa, ma il Wolverhampton punta al massimo dalla sua cessione e ha già rifiutato i 35 milioni proposti da De Laurentiis. Motivo? Il 20 per cento della cessione è del Maidenhead, club di quinta serie da cui è stato acquistato il giocatore. Il Napoli insiste.