CdS - Una partenza eccellente tra Koulibaly, Fabian e Insigne. Poi tutto sul terzino

Il mercato del Napoli è legato alle cessioni. Secondo il Corriere dello Sport, una partenza eccellente potrebbe esserci e i principali candidati sono Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e, più staccato, Lorenzo Insigne, alle prese con il rinnovo di contratto. Soltanto dopo una partenza si potrà affondare per un terzino sinistro. Le situazioni tenute calde sono Emerson Palmieri e Reinildo Mandava, per i quali - si legge - il Napoli è in contatto con i rispettivi entourage.