CdS - United ha chiesto informazioni su Osimhen, ma un solo club inglese ha avanzato offerta ufficiale

Inizia a delinearsi il futuro di Victor Osimhen, attaccante in vetrina, col Napoli in attesa di proposte concrete

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia a delinearsi il futuro di Victor Osimhen, attaccante in vetrina, col Napoli in attesa di proposte concrete. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che lo United ha chiesto informazioni ufficiali sul prezzo del cartellino di Osimhen - 110 milioni di base, e comunque non meno di 100 -, ma su Osi ci sono anche Arsenal e Newcastle (unico club a recapitare un'offerta anche a gennaio per Victor e Fabian: 110 milioni complessivi).