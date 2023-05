Cds - United ha pronti 58mln per Kim: ADL non può opporsi

Come scrive il Corriere dello Sport, De Laurentiis non vuole vendere Kim, semmai gli piacerebbe rilanciare, e però sa anche che non potrebbe

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Come scrive il Corriere dello Sport, De Laurentiis non vuole vendere Kim, semmai gli piacerebbe rilanciare, e però sa anche che non potrebbe (non potrà) opporsi al Manchester United, che sta un pezzo avanti con il management del coreano: 58 milioni di euro pronti, aspettando la finestra che dal 1° al 15 luglio che consente di strappare il difensore al Napoli. E quello sarà argomento di riflessione, ovvio.